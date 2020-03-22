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Русский космос

Россия прекращает авиасообщение со всеми странами мира

22.03.2020 19:12
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Россия прекращает авиасообщение со всеми странами мира

Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств и чартерных рейсов, которые привезут россиян обратно в страну.

Власти России приняли решение прекратить авиасообщение со всеми странами мира в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. О таком решении сообщил представитель Росавиации. Тем не менее, рейсы из Москвы в столицы других государств будут осуществляться, также, как и чартерные рейсы, которые вернут в Россию всех россиян, в настоящее время отдыхающих за границей, пишет РИА Новости. Авиасообщение приостанавливается начиная с 23 марта.

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РИА
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