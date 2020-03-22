РИА "Новости": в России могут ввести более жесткие карантинные меры

В правительстве обсуждают более жесткие карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

Власти России могут принять более радикальные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Такими сведениями поделился собственный источник РИА Новости близкий к правительству. По словам собеседника агентства, в России ситуация с коронавирусом сопоставима с такими странами, как Германия, Испания, Великобритания и Франция, но, для того, чтобы приблизиться к тем странам, которые успешно борются с распространением инфекции, как, например, Сингапур или Япония, необходимы более жесткие меры. Источник сообщил, что в правительстве обсуждают более жесткий карантин и более активное и широкое тестирование людей, имевших контакты с зараженными, а также более строгую их изоляцию.