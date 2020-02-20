Климат и повышенная экстремальная погода влияют на наши энергетические системы

Изменение климата, с увеличением количества штормов и жары, имеет последствия для нашего энергоснабжения. Поэтому, международная группа ученых разработала новый метод расчета влияния экстремальных погодных условий на энергосистемы.

Изменение климата часто описывается в терминах изменений средней температуры. Но это в основном экстремальные погодные явления, такие как похолодания, осенние штормы и летняя жара, которые оказывают наибольшее влияние на экономику и общество.

И наши энергетические системы - особенно системы, которые включают возобновляемые источники энергии - сильно зависят от погоды и климата. Но на сегодняшний день не было подходящих методов для расчета того, как будущие экстремальные погодные явления повлияют на эти энергетические системы.

Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, играют решающую роль в уменьшении изменения климата путем частичной замены источников энергии на основе ископаемого топлива.

«Но их возможности сильно зависят от погодных условий, что делает их долю в существующей энергетической системе чем-то сложным, когда речь заходит о надежности и стабильности», - говорит Делианг Чен, профессор физической метеорологии в Университете Гетеборга и один из пять исследователей в международной исследовательской группе.

В настоящее время исследователи разработали новый метод для прогнозирования того, как энергетические системы, содержащие технологии использования возобновляемых источников энергии, могут быть затронуты в будущем изменяющимся климатом с акцентом на экстремальные погодные условия. Исследователи использовали этот метод для анализа 30 шведских городов, включая Гетеборг, Стокгольм и Мальмё.

Результаты показывают, что будущие экстремальные климатические явления могут оказать значительное влияние на энергетические системы.

«Когда мы использовали метод в 30 шведских городах и рассмотрели 13 сценариев изменения климата, мы увидели неопределенность в потенциале спроса на возобновляемую энергию. Разрыв между доступом к энергоресурсам и спросом на них может, при определенных будущих изменениях климата, достигать 34 процентов. Это означает снижение надежности электроснабжения до 16 процентов из-за экстремальных погодных явлений», - говорит профессор Чен.

По словам Деланга Чена, в условиях предстоящих изменений климата формирование и оптимизация энергосистемы, которая может координировать возобновляемые источники энергии в энергоснабжении, требует тесного сотрудничества между экспертами энергосистемы и исследователями климата, пишет EurekAlert.