Сечин ожидает рост цен на нефть до $60 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель уже к концу текущего года.

Глава Роснефти Игорь Сечин дал свой прогноз роста нефтяных котировок. Так, по его мнению, уже к концу текущего года цена на нефть установится на уровне $60 за баррель. Сечин отметил, что такой сценарий вполне вероятен, особенно, если будут продолжаться процессы, происходящие в настоящее время на нефтяном рынке, а именно, если с рынка будет уходить сланцевая нефть.

В настоящее время стоимость одного барреля нефти установилась на уровне $27-30, пишет РИА Новости.