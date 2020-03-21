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Русский космос

Сечин ожидает рост цен на нефть до $60 за баррель

21.03.2020 20:59
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Сечин ожидает рост цен на нефть до $60 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель уже к концу текущего года.

Глава Роснефти Игорь Сечин дал свой прогноз роста нефтяных котировок. Так, по его мнению, уже к концу текущего года цена на нефть установится на уровне $60 за баррель. Сечин отметил, что такой сценарий вполне вероятен, особенно, если будут продолжаться процессы, происходящие в настоящее время на нефтяном рынке, а именно, если с рынка будет уходить сланцевая нефть.

В настоящее время стоимость одного барреля нефти установилась на уровне $27-30, пишет РИА Новости.

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