Московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса

При любом развитии ситуации с коронавирусом московский метрополитен будет продолжать работать.

Мэр Москвы Сергей Собянин решительно опроверг распространившиеся слухи о том, что власти столицы готовятся закрыть метрополитен из-за коронавируса. По словам Собянина, все эти слухи являются абсолютной чушью и глупостью. Мэр столицы отметил, что метро вообще невозможно остановить и что поезда в метрополитене должны постоянно курсировать для поддержания всех систем в рабочем состоянии. А в случае закрытия, систему метрополитена пришлось бы восстанавливать в течение полугода, пишет ТАСС.