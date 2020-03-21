Роспотребназдор закрывает столичные финтес-центры, бассейны и аквапарки

В Москве начиная с 21 марта будут закрыты все объекты физической культуры и спорта.

Все объекты физической культуры и спорта в Москве должны прекратить работу. Такое постановление вынесло управление московского Роспотребнадзора. Под запрет попадают все фитнес-центры, бассейны, аквапарки, бани, сауны и другие объекты массового посещения людей. Работа организаций должна быть прекращена 21 марта, а возобновится только после выхода особого распоряжения, пишет Коммерсант.