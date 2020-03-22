США стали третьей страной по количеству инфицированных коронавирусом

В настоящее время в Штатах зафиксировано более 26 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным, предоставленным специалистами университета Джона Хопкинса, США, Соединенные штаты занимают третье место по количеству граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией. В США зафиксировано более 26 тыс. случаев заражения, причем порядка 12,3 тыс. заболевших находятся в Нью-Йорке. По числу зараженных коронавирусом США уступают только Китаю и Италии, пишет РБК. Причем по состоянию на 16 марта, количество инфицированных граждан составляло около 3,5 тыс., а в течение 6 дней их количество увеличилось более чем в 7 раз.