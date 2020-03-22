Военные медики России поедут в Италию
Россия отправит группу военных медиков и оборудование в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.
Группа военных медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Такое распоряжение отдал министру обороны России глава государства Владимир Путин. Восемь бригад военных медиков, в число которых входят и вирусологи, привезут с собой все необходимое для оказания помощи оборудование, включая специальные автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, предназначенные для транспорта и отрытых территорий, а также медицинское оборудование, пишет РИА Новости.
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Это мудрый шаг. Напомню здесь фрагмент Божьего плана: «И оба эти царя [Россия и Великобритания. В 1882 году Великобритания покорила Египет и принимая на себя роль «южного царя». Более менее в тоже самое время Россия заняла позиции «царя севера», расширяя своё влияние на территории, когда-то принадлежавшие Селевку I] обратят свои сердца к нанесению вреда, и за столом одним обман будут говорить, но не удастся [им осуществить эти злые планы]. Воистину, остался еще конец [последний отрезок времени] к назначенному времени. И вернется [царь севера] в землю свою с великим движимым имуществом [1945. Эта деталь указывал, что после предыдущих побед Гитлер нападет на Советский Союз и будет сражаться до самого горького конца], а сердце его против завета святого [в СССР был тогда государственный атеизм, и верующих репрессировали], и будет действовать [это означает активность на международной арене], и возвратится в землю свою [1991-1993. Распад Советского Союза и Варшавского договора, русские войска вернулись в свою землю]. В назначенное время вернется обратно [это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Тогда также многие страны бывшего Восточного блока вернутся к военному союзу с Россией]» (Даниила 11:27-29а). Все предсказания из этого видения сбываются (со времён Древней Персии) со 100% точностью, в хронологическом порядке. Это правда, что интерпретируется по-разному. Как видно, включает в себя множество деталей, поэтому можно уловить каждую ложь и софистику (Даниила 12:10). Двух последних деталей этого фрагмента другие комментаторы даже не пытались интерпретировать, потому что не подходят под их интерпретации. Я говорю о возвращении России с 1998 года, когда ничто из этого не прорастало.