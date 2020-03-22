Военные медики России поедут в Италию

Россия отправит группу военных медиков и оборудование в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.

Группа военных медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Такое распоряжение отдал министру обороны России глава государства Владимир Путин. Восемь бригад военных медиков, в число которых входят и вирусологи, привезут с собой все необходимое для оказания помощи оборудование, включая специальные автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, предназначенные для транспорта и отрытых территорий, а также медицинское оборудование, пишет РИА Новости.