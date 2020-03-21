Новые случаи инфицирования коронавирусом в России

За прошедшие сутки в России зафиксировано 53 новых случая инфицирования коронавирусом.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России зафиксировано 53 новых случая инфицирования COVID-19. Коноравирус обнаружен у жителей 18 регионов. Так, в Подмосковье выявлено 17 случаев заражения, в Москве заболели еще 6 человек, в Татарстане 5 заболевших, в Нижегородской области медики обнаружили 4 инфицированных коронавирусом, в Свердловской области 3 случая заражения, в Тульской и Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае по 2 заразившихся, а в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе медики выявили по одному инфицированному.

На сегодняшний день в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек выздоровели, пишет РИА Новости.