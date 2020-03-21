С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1Б"

Ракета-носитель "Союз-2.1Б" успешно вывела на орбиту 34 спутника связи компании OneWeb.

Роскосмос сообщил об успешном запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1Б". По данным специалистов госкорпорации, произошло отделение от ракеты первой и второй ступени, а также орбитального блока в составе разгонного блока "Фрегат". Ракета "Союз-2.1Б" вывела на орбиту 34 спутника связи, принадлежащие британской компании OneWeb. С помощью данных аппаратов компания планирует обеспечить полное покрытие сигналом всего арктического региона. В настоящее время, спутники находятся на заданной орбите и в ближайшие несколько часов отделятся от разгонного блока, пишет РБК.