Роскосмос опубликовал документы о первом выходе человека в открытый космос

Бортовой журнал экипажа "Восхода-2", план космического корабля, техническое задание на люк-лаз и многие другие документы можно найти на официальном сайте Роскосмоса.

55 лет назад советский космонавт Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос. К юбилею этого события на официальном сайте Роскосмоса опубликованы материалы, имеющие связь с космическим кораблем "Восход-2", с которого Леонов совершил выход в космическое пространство. Среди опубликованных документов есть и бортовой журнал экипажа корабля. Его во время полета вели сам Алексей Леонов и капитан Павел Беляев.

Также, опубликованы проект "Восхода-2", техническое задание на изготовление люка-лаза, с помощью которого был осуществлен выход к открытое космическое пространство, и многие другие документы, включая указы высшего руководящего состава Советского союза, касающиеся легендарного полета, пишет РИА Новости.

О первых 12 минутах и 9 секундах, проведенных Алексеем Леоновым в открытом космосе читайте в материале Капитала страны: "Алексей Леонов. Первые двенадцать минут во Вселенной".