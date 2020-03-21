США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Если будет заключен альянс США с Саудовской Аравией, последняя может покинуть ОПЕК.

Министерство энергетики США настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа заключила нефтяной альянс с Саудовской Аравией. Это, по мнению чиновников министерства, позволит стабилизировать нефтяной рынок и ослабит партнерское взаимодействие Саудовской Аравии с Россией. США же смогут влиять на рынок и регулировать нефтяные цены. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией. Также, по мнению собеседников издания, заключение такого альянса может привести к тому, что Саудовская Аравия покинет ОПЕК, пишет РИА Новости.