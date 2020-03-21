Названы сроки прекращения коронавируса в России

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн дал свой прогноз о том, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад.

Эпидемия коронавирса в России пойдет на спад через два месяца. Такой прогноз дал доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн. По его словам, раз Китай сумел справиться с пандемией примерно за такой срок, то и в России будет то же самое. Поэтому, к лету, коронавирус в России пойдет на спад. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что никто не может дать точных прогнозов и 100% гарантии прекращения коронавируса, ведь мир столкнулся с данным заболеванием "впервые в истории человечества", пишет РИА Новости.