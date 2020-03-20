Bloomberg: Россия была готова к нефтяной войне

Собеседник агентства Bloomberg считает, что лидер РФ "не тот человек, на которого можно оказать давление".

Российские власти были готовы к обвалу нефтяных котировок после разрыва сделки с Саудовской Аравией, а значит Москва не будет просить Эр-Рияд о "перемирии в нефтяной войне". Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник. Также собеседник агентства отметил, что РФ считает позицию СА шантажом, однако лидер России Владимир Путин "не тот человек, на которого можно оказать давление". Источник добавил, что российская сторона готова к продолжению сотрудничества в рамках ОПЕК+, но только на своих условиях, пишет РИА Новости.