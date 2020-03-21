Минздрав поручил актуализировать сведения о медицинских работниках России

Все медицинские организации должны в течение двух дней зарегистрировать своих сотрудниках в электронных базах.

Минздрав России дал поручение всем муниципальным и частным медицинским организациям зарегистрировать всех своих работников в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, а также актуализировать содержащуюся в базах информацию. Это должно быть сделано в течение двух дней. По мнению генерального директора Европейского медицинского центра (EMC) Андрея Яновского, который прокомментировал полученное поручение, данное распоряжение позволит выяснить точное количество медицинских работников в России, пишет РБК.