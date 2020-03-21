Россия приняла условия Белоруссии по поставкам нефти

Белорусскому лидеру доложили, что Россия в своем новом предложении на поставку нефти учла все условия белорусской стороны.

Согласно отчету, представленному представителями нефтеперерабатывающих предприятий главе Белоруссии Александру Лукашенко, в новом предложении на поставку нефти Россия учла все условия, ранее выдвинутые белорусской стороной. Эту информацию подтвердил и глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко. Тем не менее, в "Белнефтехиме" раскрыть детали российского предложения отказались, не было комментариев и от Минэнерго России, пишет РБК.