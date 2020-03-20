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Обратный отсчет: 20 самых страшных эпидемий и пандемий в истории

20.03.2020 23:06
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Обратный отсчет: 20 самых страшных эпидемий и пандемий в истории

Вспышки чумы и эпидемии разоряли человечество на протяжении всего его существования, часто меняя ход истории.

На протяжении всей истории вспышки болезней губили человечество, иногда меняя ход истории и порой сигнализируя о гибели целых цивилизаций. Вот 20 из худших эпидемий и пандемий, начиная с доисторических времен до современности.

1. Доисторическая эпидемия: около 3000 г. до н.э.
Около 5000 лет назад эпидемия уничтожила доисторическую деревню в Китае. Тела мертвых были забиты внутри дома, который позже был сожжен. Ни одной возрастной группы не пощадили, так как внутри дома были найдены скелеты несовершеннолетних, молодых людей и людей среднего возраста. Археологические и антропологические исследования показывают, что эпидемия произошла достаточно быстро, что не было времени для надлежащих захоронений, и место снова не было заселено.

2. Афинская чума: 430 г. до н.э.
Около 430 г. до н.э., вскоре после начала войны между Афинами и Спартой, эпидемия разорила народ Афин и продолжалась в течение пяти лет. По некоторым оценкам, число погибших достигает 100 000 человек. Чем именно была эта эпидемия, давно стало предметом дискуссий среди ученых; в качестве возможных вариантов был выдвинут ряд заболеваний , в том числе брюшной тиф и лихорадка Эбола. Многие ученые считают, что перенаселенность, вызванная войной, усугубила эпидемию.

3. Антонинова чума: 165-180 гг н.э.
Когда солдаты вернулись в Римскую империю из походов, они вернули больше, чем трофеи победы. Антонинова чума, которая, возможно, была оспой, опустошила армию и, возможно, убила более 5 миллионов человек в Римской империи, пишет Эйприл Падси, старший преподаватель истории римского языка в Манчестерском столичном университете.

4. Чума Киприана: 250-271 гг. н.э.
Чума Киприана, названная в честь святого Киприана, епископа Карфагена (города в Тунисе), который назвал эпидемию сигналом о конце света, убивает 5000 человек в день в одном только Риме. В 2014 году археологи в Луксоре обнаружили место массового захоронения жертв чумы. Их тела были покрыты толстым слоем извести (исторически использовался в качестве дезинфицирующего средства). Археологи обнаружили три печи, использованные для изготовления извести, и останки жертв чумы сгорели в гигантском костре.

5. Юстинианова чума: 541-542 гг. н.э.
Византийская империя была разорена бубонной чумой, что ознаменовало начало ее упадка. Чума периодически повторялась впоследствии. По некоторым оценкам, погибло до 10% населения мира.

6. Черная смерть: 1346-1353
Черная смерть путешествовала из Азии в Европу, оставляя опустошение на своем пути. По некоторым оценкам, он уничтожил более половины населения Европы. Заболевание было вызвано штаммом бактерии Yersinia pestis, которая, вероятно, вымерла сегодня и была распространена блохами на зараженных грызунах. Тела погибших были похоронены в братских могилах.

7. Эпидемия Cocoliztli: 1545-1548
Инфекция является формой вирусной геморрагической лихорадки, которая убила 15 миллионов жителей Мексики и Центральной Америки. Среди населения, уже ослабленного в результате сильной засухи, болезнь оказалась крайне катастрофической. «Коколизтли» - это ацтекское слово «вредитель».
Недавние исследования, которые изучали ДНК из скелетов жертв обнаружили, болезнь была брюшным тифом. Эта кишечная лихорадка может вызвать высокую температуру, обезвоживание и желудочно-кишечные проблемы и по-прежнему является серьезной угрозой для здоровья сегодня.

8. Американские чумы: 16 век
Американские чумы - это группа евразийских болезней, привезенных в Америку европейскими исследователями. Эти болезни, включая оспу, способствовали краху цивилизаций инков и ацтеков. По некоторым оценкам, 90% коренного населения в Западном полушарии было убито.

9. Великая чума Лондона: 1665-1666
Последняя крупная вспышка Черной смерти в Великобритании вызвала массовый исход из Лондона во главе с королем Карлом II. Чума началась в апреле 1665 года и быстро распространилась в жаркие летние месяцы. Блохи от зараженных чумой грызунов были одной из основных причин передачи инфекции. Ко времени окончания чумы погибло около 100 000 человек, включая 15% населения Лондона. Но это был не конец страданий этого города. 2 сентября 1666 года начался Великий пожар в Лондоне, который длился четыре дня и спалил большую часть города.

10. Великая чума Марселя: 1720-1723
Исторические записи говорят, что Великая чума Марселя началась, когда в Марселе, Франция, пришвартовался корабль под названием Grand-Saint-Antoine, перевозивший груз из восточного Средиземноморья. Хотя корабль находился на карантине, чума все же попала в город, вероятно, через блох на зараженных чумой грызунах. Чума быстро распространилась, и в течение следующих трех лет в Марселе и прилегающих районах могло погибнуть до 100 000 человек. Подсчитано, что до 30% населения Марселя погибло.

11. Русская чума: 1770-1772
В разоренной чумой Москве террор граждан, находящихся на карантине, перерос в насилие. Беспорядки распространились по всему городу и завершились убийством архиепископа Амвросия, который призывал толпы не собираться для поклонения. Российская императрица Екатерина II (также называемая Екатериной Великой ) настолько отчаянно пыталась сдержать чуму и восстановить общественный порядок, что поспешно издала указ, предписывающий перевести все заводы из Москвы. К тому времени, когда чума закончилась, возможно, погибло до 100 000 человек.

12. Эпидемия желтой лихорадки в Филадельфии: 1793
Когда желтая лихорадка захватила Филадельфию, столицу Соединенных Штатов в то время, чиновники ошибочно полагали, что рабы защищены. В результате аболиционисты призывали набирать людей африканского происхождения для ухода за больными. Болезнь переносится и передается комарами, которые испытали демографический бум во время особенно жаркой и влажной летней погоды в Филадельфии в этом году. Только когда наступила зима - и комары вымерли - эпидемия наконец прекратилась. К тому времени погибло более 5000 человек.

13. Пандемия гриппа: 1889-1890
Всего за несколько месяцев эта болезнь охватила весь мир, в результате чего погибло 1 миллион человек. Эпидемии потребовалось всего пять недель, чтобы достичь пика смертности. Самые ранние случаи были зарегистрированы в России. Вирус быстро распространился по всему Санкт-Петербургу, прежде чем он быстро проник в Европу и остальной мир, несмотря на то, что авиаперевозок еще не было.

14. Американская эпидемия полиомиелита: 1916
Эпидемия полиомиелита, которая началась в Нью-Йорке, вызвала 27 000 случаев заболевания и 6000 смертей в Соединенных Штатах. Болезнь в основном поражает детей, а иногда оставляет выживших с постоянной инвалидностью. Эпидемии полиомиелита происходили спорадически в Соединенных Штатах, пока вакцина Солка не была разработана в 1954 году. Поскольку вакцина стала широко доступной, число случаев заболевания в Соединенных Штатах уменьшилось. Последний случай полиомиелита в Соединенных Штатах был зарегистрирован в 1979 году. Во всем мире усилия по вакцинации значительно уменьшили заболевание, хотя оно еще не полностью ликвидировано.

15. Испанский грипп: 1918-1920
По оценкам, 500 миллионов человек от южных морей до Северного полюса стали жертвами испанского гриппа. Пятая часть погибших, некоторые коренные общины оказались на грани исчезновения. Распространение гриппа и летальность были усилены тесными условиями жизни солдат и плохим питанием во время войны, которое многие люди испытывали во время Первой мировой войны.

16. Азиатский грипп: 1957-1958
Пандемия азиатского гриппа стала еще одним глобальным показателем гриппа. С его корнями в Китае эта болезнь унесла более 1 миллиона жизней. Вирус, вызвавший пандемию, представлял собой смесь вирусов птичьего гриппа.

17. Пандемия и эпидемия СПИДа: с 1981 года по настоящее время
По оценкам, от СПИДа погибло 35 миллионов человек с момента его выявления. ВИЧ, который является вирусом, вызывающим СПИД, вероятно, развился из вируса шимпанзе, который был передан людям в Западной Африке в 1920-х годах. Вирус проник в мир, и к концу 20 века СПИД стал пандемией. В настоящее время около 64% из 40 миллионов людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), живут в странах Африки к югу от Сахары.

18. Пандемия свиного гриппа H1N1: 2009-2010
Пандемия свиного гриппа 2009 года была вызвана новым штаммом H1N1, который возник в Мексике весной 2009 года, а затем распространился на остальной мир. За один год вирус поразил 1,4 миллиарда человек по всему миру и убил порядка 575 400 человек. Пандемия гриппа 2009 года в основном затронула детей и молодых людей, и 80% смертей были у людей моложе 65 лет. Это было необычно, учитывая, что большинство штаммов вирусов гриппа, включая те, которые вызывают сезонный грипп, вызывают самый высокий процент смертей среди людей в возрасте 65 лет и старше.

19. Западноафриканская эпидемия лихорадки Эбола: 2014–2016
В период с 2014 по 2016 год Эбола разорила Западную Африку, где было зарегистрировано 28 600 случаев и 11 325 смертей. Первый зарегистрированный случай был в Гвинее в декабре 2013 года, затем болезнь быстро распространилась в Либерию и Сьерра-Леоне. Большая часть случаев и смертей произошла в этих трех странах. Меньшее число случаев произошло в Нигерии, Мали, Сенегале, Соединенных Штатах и Европе. От лихорадки Эбола не существует лекарства, хотя усилия по поиску вакцины продолжаются. Первые известные случаи Эболы произошли в Судане и Демократической Республике Конго в 1976 году, и вирус, возможно, возник у летучих мышей.

20. Эпидемия вируса Зика: с 2015 года по настоящее время
Последствия недавней эпидемии Зика в Южной Америке и Центральной Америке не будут известны в течение нескольких лет. Тем временем ученые стараются взять вирус под контроль. Вирус Зика обычно распространяется через комаров рода Aedes, хотя он также может передаваться половым путем у людей. Хотя вирус Зика обычно не наносит вреда взрослым или детям, он может атаковать детей, которые все еще находятся в утробе матери, и вызывать врожденные дефекты, пишет LiveScience.

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