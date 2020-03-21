Миронов предложил проиндексировать пенсии и зарплаты

Инициатива предполагает внеплановую индексацию пенсионных выплат, а также зарплат работников всех организаций.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести внеочередную индексацию пенсий и заработных плат всех сотрудников организаций. Это, по его мнению, поможет поддержать падающий спрос из-за ослабления рубля, а также окажет значительную поддержку населению в условиях повышения цен на импортные товары и товары российских производителей, произведенные с использованием иностранных комплектующих. В своем выступлении Миронов привел оценки экспертов, согласно которым зарубежные товары могут подняться в цене на 10-35%. Речь идет, в первую очередь, о таких товарах, как одежда, обувь, бытовая и компьютерная техника, лекарства и товары для детей.

При этом размер индексации предлагается обсудить с профильными комитетами Госдумы, Совета Федерации и Правительством, а тем руководителям, которые проиндексируют зарплаты своих сотрудников предлагается снизить выплачиваемые социальные страховые взносы, пишет Российская газета.