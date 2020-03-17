Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому в России проиндексируют социальные пенсии. Так, коэффициент индексации составит 6,1%, а сама индексация произойдет 1 апреля текущего года. Также, в постановлении дается поручение Пенсионному фонду России довести информацию до территориальных органов для того, чтобы они успели увеличить размер социальных выплат к назначенному сроку, пишет РБК.