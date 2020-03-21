Россия отправила новые тест-системы для обнаружения коронавируса в 13 стран

В ближайшее время поставки тест-систем будет произведены в Египет, Сербию и Венесуэлу

По данным, представленным специалистами Роспотребнадзора, Россия отправила разработанные отечественными специалистами тест-системы в страны Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, а также Иран, Монголию и Северную Корею. В общей сложности новые тест-системы получили 13 стран. А в самое ближайшее время ожидаются поставки в Египет, Сербию и Венесуэлу.

Российские тест-системы позволяют значительно сократить время обнаружения коронавируса. Используя новые системы можно получить результат менее чем через 90 минут с начала тестирования, пишет RT.