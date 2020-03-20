ВТБ защитит клиентов от коронавируса

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о плане по защите клиентов банка, оказавшихся в сложных условиях из-за коронавируса.

Все клиенты ВТБ, пострадавшие от действия коронавируса, получат всестороннюю поддержку и индивидуальный подход к решению возникших проблем. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в своем обращении к клиентам банка. Костин заявил о разработанных сотрудниками организации комплексных мерах поддержки клиентов, и призвал людей обращаться в банк при возникновении необходимости.