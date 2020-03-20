В РФ зарегистрировали 54 новых случая заболевания COVID-19

На данный момент в стране количество заболевших коронавирусом достигло 253 человек.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19 сообщил, что в Российской Федерации зафиксировали 54 новых случая заболевания коронавирусом. Отмечается, что 33 госпитализированных находятся в Москве, 6 - в Республике Саха (Якутия), по 4 - в Санкт-Петербурге и Самарской области, по 2 - в Новосибирской и Кировской областях, по 1 - в Подмосковье, Тюменской и Ульяновской областях. В штабе отметили, что госпитализированные недавно вернулись из стран с неблагополучной обстановкой с вирусом.

На сегодняшний день в стране количество зараженных COVID-19 достигло 253 человек, пишет РИА Новости.