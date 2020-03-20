ЦИК определил порядок досрочного голосования по поправкам в Конституцию

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию может быть проведено не ранее 1 апреля текущего года.

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. В частности, документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования в тех местах, доступ к которым затруднен, таких, как, например, российские станции в Арктике. Причем голосование может быть проведено не ранее 1 апреля текущего года, а в исключительных случаях, которые будет определять комиссия ЦИК, может длиться от 3 до 7 дней начиная с 15 и до 21 апреля, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее, глава России Владимир Путин своим указом назначил всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на 22 апреля 2020 года.