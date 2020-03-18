Президент призвал поддержать поправки в Конституцию РФ

Владимир Путин допустил, что дата голосования может быть перенесена из-за коронавируса.

В среду, 18 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что рассчитывает на поддержку граждан страны на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 22 апреля. Также глава государства призвал жителей России одобрить соответствующие изменения. Помимо этого Владимир Путин допустил, что дата голосования может быть перенесена из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, пишет "Известия".