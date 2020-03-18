Президент призвал поддержать поправки в Конституцию РФ
Владимир Путин допустил, что дата голосования может быть перенесена из-за коронавируса.
В среду, 18 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что рассчитывает на поддержку граждан страны на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 22 апреля. Также глава государства призвал жителей России одобрить соответствующие изменения. Помимо этого Владимир Путин допустил, что дата голосования может быть перенесена из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, пишет "Известия".
Написать комментарий
Виртуальное голосование пора проводить всегда! Так надежно! Живем же в виртуальных либеральных, толерантных демократиях, свободах и равенствах! Все для победы капитализма! А то мало еще что: ведь еще не все оболванены его коммивояжерами. Все деньги банкам, как наш главарь говорит! ... ну, а блага "успешным менеджера", все остальное: работу - народу...