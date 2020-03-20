Эксперт Bank of America заявила о начале финансового кризиса в США

В США начался финансовый кризис и остановить рецессию экономики уже не удастся.

Телеканал CNBC озвучил доклад ведущего аналитика одного из крупнейших банков США Bank of America Мишель Мейер. Главный вывод документа заключается в том, что в США начался финансовый кризис. Причем, по мнению эксперта, остановить его уже не удастся. Свое мнение Мейер подтверждает следующими цифрами: ВВП США по итогам второго квартала упал на 12% по сравнению с показателями первого квартала текущего года, а в готовом выражении ВВП страны сократился на 0,8%. При этом эксперт отмечает, что начавшийся кризис приведет к серьезному росту безработицы, пишет Газета.ру.