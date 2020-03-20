ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, вопрос с ключевой ставкой пока не закрыт.

В ходе заседания руководства Банка России было принято решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 6%. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что вопрос с ключевой ставкой в данным момент не закрыт и регулятор может пойти на ее повышение. Такое решение может быть принято в связи с финансовыми рисками, которые могут привести к повышению инфляции.

Тем не менее, Набиуллина подчеркнула, что в среднесрочной перспективе Банк России видит потенциал для снижения ключевой ставки, но это, конечно, будет зависеть от дальнейшего развития экономической ситуации, пишет Российская газета.