Глава ТПП прокомментировал сохранение ключевой ставки ЦБ

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации Сергей Катырин считает, что сохранение ключевой ставки на прежнем уровне является хорошей новостью для российского предпринимательства. Он пояснил, что такое решение регулятора свидетельствует о том, что экономическая ситуация в стране стабильна и находится под контролем. Помимо этого Катырин подчеркнул, что ТПП РФ постоянно мониторит обстановку, тесно взаимодействует с российскими предпринимателями, а также оказывает помощь правительству в разрешении проблем, возникающих на фоне борьбы с пандемией коронавируса, пишет ТАСС.

Ранее Центральный Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.