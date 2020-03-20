В ГД прокомментировали указ о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет

Владимир Путин поручил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года.

Глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал указ российского лидера Владимира Путина о ежемесячных выплатах на ребенка от трех до семи лет. По его словам, данная мера соцподдержки семей с детьми учитывает критерии нуждаемости. Также Нилов добавил, что такие пособия родители смогут потратить на различные кружки или на покупку необходимых вещей, которые раньше семья не могла приобрести из-за нехватки средств, пишет RT.

Ранее глава государства подписал указ о ежемесячных выплатах на ребенка в возрасте от трех до семи лет в размере 50% прожиточного минимума в регионе. Владимир Путин поручил ввести соответствующие пособия с первого января текущего года.