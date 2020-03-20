Президент подписал указ о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет

Размер пособия на ребенка составит половину суммы прожиточного минимума в регионе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому назначаются ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Уточняется, что пособие на ребенка устанавливается с первого января, а также его размер составит половину суммы прожиточного минимума в регионе. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что получать ежемесячное пособие на детей будут семьи с низким уровнем дохода. Остальные меры социальной поддержки планируется сохранить, пишет РИА Новости.