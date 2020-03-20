Лидеры России и Сирии провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Башар Асад обсудили вопросы, связанные с реализацией российско-турецких соглашений от 5 марта.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад провели переговоры по телефону, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в провинции Идлиб. Помимо этого Путин и Асад затронули вопросы, связанные с осуществлением российско-турецких соглашений от 5 марта по урегулированию сирийского конфликта, а также оказание гуманитарной помощи Дамаску, пишет РИА Новости.