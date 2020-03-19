Кремль прокомментировал переговоры Путина и Си Цзиньпина

Лидеры РФ и КНР обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавирусной инфекции.

19 марта пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время телефонных переговоров затронули вопросы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Также в Кремле подчеркнули, что с самого начала вспышки вируса российская и китайская стороны наладили тесное сотрудничество, направленное на борьбу с COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что лидеры РФ и КНР в четверг провели телефонные переговоры.