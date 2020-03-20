Центральный Банк сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Ключевая ставка не изменится на фоне обвала рубля.

Центральный Банк Российской Федерации принял решение оставить ключевую ставку на уровне 6% годовых на фоне обвала рубля, несмотря на сложившуюся ситуацию: пандемию коронавирусной инфекции и резкое падение стоимости нефти. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на сайт регулятора.

Ранее стало известно, что ОПЕК+ и Россия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи сырья в связи с распространением COVID-19 по всему миру, в результате чего стоимость нефти упала почти в два раза.