Врач назвал два сценария окончания пандемии COVID-19 в РФ
Денис Проценко считает, что эпидемия коронавируса в стране пойдет на спад летом или, что более вероятно, не раньше осени.
Главврач больницы в Коммунарке (куда кладут людей с подозрением на инфекцию COVID-19) Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" заявил, что распространение коронавируса в Российской Федерации может развиваться по китайскому или итальянскому сценарию. По его словам, в первом случае эпидемия вируса должна закончиться в мае-июне, а во втором, что более вероятно, не раньше сентября, пишет RT.
Ранее сообщалось, что 11 марта глава Всемирной организации здравоохранения объявил вспышку нового коронавируса пандемией.
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Уважаемый главврач. Как к больным и к тем кто на карантине относятся врачи и медперсонал? Выполняют свои обязанности по человечески ли, цивилизованно, культурно? А кто контролирует работу врачей и медперсонала и их отношение к таким больным? Есть ли замечания к работе медиков со стороны больных и где можно ознакомится с жалобами больных и карантинщиков? Где сайт чтобы почитать там их жалобы? Лучше расскажи сколько и каких эффективных лекарств и расходных материалов закуплено на выделенные Путиным для войны с короновирусом сотни миллиардов рублей? Сколько аппаратов принудительной вентиляции лёгких, сколько миллионов вакцин, антибиотиков? Пусть больные на сайте напишут сколько эффективных лекарств и каких им выдали бесплатно для лечения от короновируса? Сколько народу России для массовой общероссийской профилактики передано безвозмездно (то есть БЕСПЛАТНО) и где, в каких городах, точных местах, дезинфицирующих средств (в том числе медицинского спирта), масок, перчаток, мыла, обеззараживающих растворов и т.д??? Если скажешь что ничего из этого не сделано, то будет как в Италии многочисленные смерти. Если сделано, то будет как в Китае. Но что то подсказывает, что будет как в Италии. А Вы как думаете товарищ главврач??? И вопрос к госчинушам: где сотни миллиардов рублей выделенных президентом на борьбу с короновирусом? Где сайт чтобы ознакомится с рациональным и эффективным расходованием госчинушами этих денег президента РФ на борьбу с короновирусом и эпидемией?