Врач назвал два сценария окончания пандемии COVID-19 в РФ

Денис Проценко считает, что эпидемия коронавируса в стране пойдет на спад летом или, что более вероятно, не раньше осени.

Главврач больницы в Коммунарке (куда кладут людей с подозрением на инфекцию COVID-19) Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" заявил, что распространение коронавируса в Российской Федерации может развиваться по китайскому или итальянскому сценарию. По его словам, в первом случае эпидемия вируса должна закончиться в мае-июне, а во втором, что более вероятно, не раньше сентября, пишет RT.

Ранее сообщалось, что 11 марта глава Всемирной организации здравоохранения объявил вспышку нового коронавируса пандемией.