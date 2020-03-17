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Русский космос

Названы возможные сроки окончания пандемии COVID-2019

17.03.2020 18:16
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Названы возможные сроки окончания пандемии COVID-2019

Немецкий специалист считает, что коронавирус может распространяться по миру следующие два года.

Во вторник президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер назвал возможные сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, мир, скорее всего, будет бороться с вирусом в течение двух лет. Также он подчеркнул, что COVID-2019 распространяется волнами и заразиться коронавирусом могут около 70% населения планеты. Кроме того специалист добавил, что чем раньше появится вакцина, тем раньше можно будет сократить сроки распространения COVID-2019, пишет "Российская газета".

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса нового типа.

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