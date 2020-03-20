Минобороны: весенний призыв в армию не будет переноситься

Призыв состоится в установленные законом сроки - с 1 апреля по 15 июля.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что весенний призыв в армию не будет переноситься из-за распространения новой инфекции COVID-19 в мире. Он подчеркнул, что призыв состоится в установленные законом сроки, а именно с 1 апреля по 15 июля. По словам Сергея Шойгу, всех новобранцев в обязательном порядке будут проверять на наличие коронавируса, а также после прибытия в воинские части они отправятся на карантин, пишет РИА Новости.