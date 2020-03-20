В РФ выявили 7 новых случаев заражения COVID-19

6 инфицированных находятся в Якутии и 1 - в Подмосковье.

В Российской Федерации зарегистрировали 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19: 6 госпитализированных находятся в Республике Саха (Якутия), а один - в Подмосковье.

Оперативный штаб при правительстве Якутии сообщил, что заболевание обнаружили у генерального директора Якутской топливно-энергетической компании Андрея Коробова, который недавно вернулся из Москвы, остальные 5 человек заразились после контакта с ним, пишет РИА Новости.

11 марта глава Всемирной организации здравоохранения объявил о начале пандемии коронавируса.