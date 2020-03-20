В России проходят испытания вакцины против COVID-19

Ученые уже проводят испытания иммуногенности, в ближайшее время им предстоит определиться с параметрами вакцины, в частности, с составом и способом введения.

В России проходят испытания прототипов вакцины против нового типа коронавируса COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора. Прототипы разработали эксперты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Исследователи уже проводят испытания иммуногенности, по итогам которых должны быть выработаны самые перспективные и безопасные прототипы. Кроме этого, ученым предстоит определиться с параметрами вакцины, в частности, с составом, дозой, а также способом введения. Что касается сроков, то эксперты планируют, что вакцину можно будет внедрить уже в IV квартале этого года.