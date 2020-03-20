Песков ответил на заявление совладельца "Лукойла" о стоимости нефти

Дмитрий Песков напомнил, что ранее были периоды, когда цена на нефть опускалась еще ниже $25 за баррель.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофическим. Он согласился с тем, что сложившаяся ситуация со стоимостью сырья довольно неприятная, однако у страны есть большой запас прочности, который позволит обеспечить выполнение всех планов развития и социальных обязательств. Также Песков напомнил, что ранее были периоды, когда цена на нефть опускалась еще ниже $25 за баррель. Представитель добавил, что Российская Федерация и Саудовская Аравия никаких "войн" не ведут, пишет "Российская газета".

Ранее совладелец компании "Лукойл" Леонид Федун назвал нынешний уровень цен на нефть катастрофическим. Помимо этого он считает, что увеличение объемов добычи сырья со стороны России и Саудовской Аравии может привести к началу "войны на истощение", в которой одержат победу США.