В Калининграде отреагировали на заявление поляков присоединить регион

Читатели польского издания Gazeta Wyborcza считают, что пандемия коронавирусной инфекции может стать хорошим поводом для присоединения Калининградской области к Польше.

Руководитель пресс-службы Калининградского правительства Дмитрий Лысков заявил, что власти региона на официальном уровне не обсуждают желания поляков присоединить Калининградскую область к Польше.

Ранее в польском издании Gazeta Wyborcza вышла статья о том, что этот российский регион оказался в "полуизоляции" после решения Москвы закрыть границу. Также автор статьи указал на то, что запасов продуктов в магазинах Калининградской области хватит на 30 дней полной изоляции. В результате некоторые читатели польского издания начали писать в комментариях, что пандемия коронавирусной инфекции может стать хорошим поводом для присоединения российского региона к Польше, пишет РИА Новости.