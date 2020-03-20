Поляки заявили о своем желании присоединить Калининградскую область

Читатели местного издания предположили, что изоляция – это хороший повод для присоединения региона к Польше.

В польском издании Gazeta Wyborcza вышла статья о том, что Калининградская область оказалась в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границу. В результате читатели высказали мнение, что пандемия коронавируса – это хороший повод для присоединения региона.

Автор публикации пишет, что местные жители привыкли закупаться в польских супермаркетах, однако сейчас у них такой возможности нет. При этом, как отмечает журналист, в российских магазинах достаточно запасов, даже для ситуации, если область будет «абсолютно изолирована».

В комментариях под статьей польские пользователи стали высказывать мнение, что регион можно было бы «забрать» себе. Так, один из читателей написал: «Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше».