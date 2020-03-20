Трамп отменяет встречу лидеров G7 в США

Однако общение все-таки состоится, но в формате видеосвязи.

Глава США Дональд Трамп принял решение отменить июньский саммит лидеров G7 в Штатах из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от представителя Белого дома Джадда Дира.

«Чтобы каждая страна сосредоточилась на всех своих ресурсах для ответа на связанные с COVID-19 вызовы в сфере здравоохранения и экономики», — подчеркнул он.

Отмечается, что общение все-таки состоится, но в формате видеосвязи, и не только в июне, но также в апреле и мае. О реакции лидеров других стран пока не сообщается.