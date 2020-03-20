Эксперт предсказал Украине дефолт

По мнению политолога Марата Баширова, если отменят антироссийские санкции, то ситуация на Украине ухудшится.

Политолог Марат Баширов прокомментировал возможные последствия, а также ситуацию, при которой пандемия коронавируса может оказать влияние на политическую и экономическую ситуацию на Украине. Как передает Газета.ру со ссылкой на издание «Украина.ру», эксперт считает, что Киев для Евросоюза – это «кость в горле», и по этой причине страна «выпадет из повестки» дня ЕС.

Комментируя ситуацию, Баширов заявил: «… Резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту».

Вместе с этим политолог высказал предположение, что, если будут отменены антироссийские санкции, то Украина может остаться «с голыми руками».