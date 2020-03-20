В Лондоне из-за коронавируса участились случаи мародерства

В местной полиции отмечают, что попытка украсть алкоголь – не единственный случай.

В британской столице несколько человек разбили магазинную ветрину с целью украсть алкоголь, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. Как отмечает издание, во многих магазинах Лондона пустые прилавки, люди закупают продукты про запас. При этом власти заявляют, что дефицита нет, поэтому в панике скупать еду нет необходимости. Тем не менее, напряженная обстановка привела к ситуации, спровоцировавшей несколько случаев разбоя.

Так, шесть человек совершили попытку вынести из супермаркета алкоголь, спрятав его под одеждой. Работники попытались противостоять ворам, однако это привело к сопротивлению с их стороны. Камеры также зафиксировали, как они разбили ветрину. В полиции этот факт подтвердили, отметив, что это не первый случай мародерства.