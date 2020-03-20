Депутат Госдумы призывает ограничить рост цен на гречку

На фоне пандемии в России резко увеличился спрос на ряд лекарств, и продукты.

Депутат Государственной думы Борис Чернышов обратился с призывом к Минпромторгу оказать влияние на формирование цены продуктов так называемой «кризисной корзины». Ее стоимость, по его словам, резко взлетела на фоне эпидемии коронавируса. Как передает РИА Новости, письмо соответствующего содержания он направил главе ведомства Денису Мантурову.

В послании Чернышов говорит о том, что в результате распространения сообщений о пандемии в России резко увеличился спрос на ряд лекарств, медицинских товаров, а также на некоторые продукты: гречку, рис, макароны, сахар и другие.