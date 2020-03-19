Агентство Fitch снизило прогноз роста экономики России до 1%

Рейтинговое агентство Fitch изменило свой прогноз роста экономики России, понизив его с 2 до 1% ВВП.

Специалисты международного рейтингового агентства Fitch изменили свой предыдущий прогноз экономического роста России. В настоящее время эксперты прогнозируют рост ВВП по итогам года на уровне 1%, в то время, как ранее, ожидался рост экономики на уровне 2%. Такая негативная оценка связана с мировым экономическим спадом, ослаблением экономики Китая, падением цен на нефть и ослаблением рубля, пишет ТАСС.