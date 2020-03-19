Стоимость нефти начала расти после обвала

В четверг цена сырья марки Brent установилась на уровне $27,2 за баррель.

Цены на нефть на мировом рынке начали расти после обвала. Уточняется, что 19 марта стоимость сырья сорта Brent увеличилась на 9,32%, достигнув уровня $27,2 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация и ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти в связи с распространением инфекции COVID-19 по всему миру, в результате чего цены на сырье упали почти в два раза.