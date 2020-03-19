Число умерших от COVID-19 в Италии превысило показатели смертности в Китае

Количество инфицированных коронавирусом в Италии превысило 33 тыс. человек, а количество умерших достигло 3405 человек.

Согласно данным агентства Reuters, количество умерших от коронавируса в Италии достигло 3405 человек, превысив показатели смертности в Китае, где зафиксировано 3245 случаев смерти от коронавирусной инфекции. При этом, Италия занимает второе место по числу инфицированных коронавирусом, их количество превысило 33 тыс. человек, 4440 человек выздоровели.

Всего же в мире инфицировано коронавирусом более 223 тыс. человек, погибло 9358 человек, а выздоровели более 85 тысяч, пишет Лента.ру.