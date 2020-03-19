Врач рассказал, когда жать завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников считает, что эпидемия коронавируса прекратится к середине апреля.

По словам врача Александра Мясникова, эпидемия коронавируса сойдет на нет уже к середине апреля, в крайнем случае, в начале мая. Видеороликом, в котором врач рассуждает о пандемии COVID-19, поделился в своем Twitter Владимир Соловьев. Коронавирус - является респираторным заболеванием, а они, как заявил Мясников, имеют сезонный характер. Тем не менее, врач прогнозирует повторную вспышку коронавируса, которая может наступить осенью текущего года, пишет РИА Новости.