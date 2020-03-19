На всей территории РФ начал действовать режим повышенной готовности

Школы и вузы России переводят на дистанционное обучение. Кроме того в стране отменены все массовые мероприятия.

Во всех регионах Российской Федерации ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекции COVID-19. Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на распоряжение, которое подписали руководство всех 85 субъектов страны.

Уточняется, что режим повышенной готовности предполагает отмену любых массовых мероприятий, а также перевод российских школ и вузов на дистанционное обучение. Кроме того гражданам РФ рекомендуют отказаться от поездок за границу.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в стране выявили 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией.