Совладелец "Лукойла" назвал стоимость нефти катастрофической
Леонид Федун считает, что наращивание добычи нефти со стороны РФ и СА может привести к началу "войны на истощение", в которой одержат победу США.
Совладелец российской нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун назвал цену на сырье, которая в среду опустилась ниже $25 за баррель, катастрофической. По его словам, основной причиной обвала нефтяных котировок стал развал сделки Российской Федерации и ОПЕК+ о сокращении добычи сырья из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также Федун считает, если бы стороны договорились о продлении сделки, то сейчас стоимость нефти за баррель составляла бы примерно $50.
Совладелец "Лукойла" добавил, что наращивание добычи нефти со стороны России и Саудовской Аравии может привести к началу "войны на истощение", в которой одержат победу Соединенные Штаты Америки, пишет РБК.
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А кто мешает Русам внедрить дешёвые установки Омских учёных, бензин из мусора за 4 копейки?
Ка мне жалко Российских нефтяных олигархов так жалко , что кушать не могу. Вот пусть мошну растрясут, цены на бензин понизят. Но это врят ли они при поддержки правительства их поднимут и нас последнее стрясут
Ка мне жалко Российских нефтяных олигархов так жалко , что кушать не могу. Вот пусть мошну растрясут, цены на бензин понизят. Но это врят ли они при поддержки правительства их поднимут и нас последнее стрясут
давно пора было слезть с нефтегазовой иглы и заняться экономикой а теперь имеем что имеем. Ура товарищи