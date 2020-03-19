Совладелец "Лукойла" назвал стоимость нефти катастрофической

Леонид Федун считает, что наращивание добычи нефти со стороны РФ и СА может привести к началу "войны на истощение", в которой одержат победу США.

Совладелец российской нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун назвал цену на сырье, которая в среду опустилась ниже $25 за баррель, катастрофической. По его словам, основной причиной обвала нефтяных котировок стал развал сделки Российской Федерации и ОПЕК+ о сокращении добычи сырья из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также Федун считает, если бы стороны договорились о продлении сделки, то сейчас стоимость нефти за баррель составляла бы примерно $50.

Совладелец "Лукойла" добавил, что наращивание добычи нефти со стороны России и Саудовской Аравии может привести к началу "войны на истощение", в которой одержат победу Соединенные Штаты Америки, пишет РБК.